Бухарест, , 18:24 — REGNUM В ближайшее время Румыния станет «основным форпостом НАТО в Восточной Европе». Об этом 1 июля, со ссылкой на заявление министра иностранных Румынии Богдана Ауреску, сообщает «Румынское телевидение».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, это заявление Ауреску сделал по возвращении из Испании, где он в составе румынской делегации принимал участие в саммите Североатлантического альянса.

При этом глава внешнеполитического ведомства Румынии отказался обсуждать вопросы натовского сотрудничества Бухареста с другими восточно-европейскими странами. «У нас есть собственное видение развития региональных структур НАТО», – отметил, в частности, он.

Напомним, согласно международному законодательству, глава МИД отдельно взятого государства НАТО не имеет полномочий для выступлений от имени своего государства на международных саммитах.

Ранее президент США Джо Байден объявил о намерении направить в Румынию дополнительный контингент Пентагона в составе пяти тысяч человек.

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