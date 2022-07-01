Барселона, Испания, 1 июля 2022, 18:21 — REGNUM Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави сообщил четырем футболистам основного состава, что не рассчитывает на них. Испанец попросил их покинуть «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно. Об этом 1 июля сообщило издание The Mirror.

Главный тренер «Барселоны» Хави
Главный тренер «Барселоны» Хави
Doha Stadium Plus Qatar

По информации источника, «Барселону» должны покинуть защитники Оскар Мингеса, Самуэль Умтити, полузащитник Рики Пуч и нападающий Мартин Брэйтуэйт.

Хави возглавил основной состав каталонской «Барселоны» в ноябре 2021 года после того, как Рональд Куман был отправлен в отставку. Под руководством Хави «сине-гранатовые», одержав 21 победу, потерпев семь поражений и набрав 73 очка, занял вторую позицию в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.

Трансферные стоимости Умтити, Мингесы, Пуча и Брэйтуэйта, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, соответственно составляют 2, 6, 7 и 6 миллионов евро.