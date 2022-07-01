Барселона, Испания, , 18:21 — REGNUM Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави сообщил четырем футболистам основного состава, что не рассчитывает на них. Испанец попросил их покинуть «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно. Об этом 1 июля сообщило издание The Mirror.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

По информации источника, «Барселону» должны покинуть защитники Оскар Мингеса, Самуэль Умтити, полузащитник Рики Пуч и нападающий Мартин Брэйтуэйт.

Хави возглавил основной состав каталонской «Барселоны» в ноябре 2021 года после того, как Рональд Куман был отправлен в отставку. Под руководством Хави «сине-гранатовые», одержав 21 победу, потерпев семь поражений и набрав 73 очка, занял вторую позицию в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.

Трансферные стоимости Умтити, Мингесы, Пуча и Брэйтуэйта, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, соответственно составляют 2, 6, 7 и 6 миллионов евро.