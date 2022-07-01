Железногорск, Курская область, 1 июля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В городе Железногорске возбуждено уголовное дело в отношении трёх несовершеннолетних, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, вечером 22 мая они неправомерно завладели автомобилем ВАЗ-21 074, припаркованным возле дома в Детском переулке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору».