Вашингтон, , 18:48 — REGNUM В США более чем в четыре раза вырос спрос на услуги голландской компании, продающей таблетки для прерывания беременности. Данная статистика зафиксирована на фоне отмены Верховным судом Штатов постановления о правах на аборт, сообщает 1 июля Reuters.

Лаборатория

Резкой популярностью стал пользоваться веб-сайт Aid Access, который предоставляет консультации по прерыванию беременности, а также пересылает в США зарубежные лекарства. Количество запросов на сайте подскочило с примерно 600-700 до более четырёх тысяч.

«После решения Верховного суда мы наблюдаем невероятный рост числа посетителей сайтов, а также просьб о помощи», — сказала в интервью Reuters врач Ребекка Гомпертс.

Веб-сайт Aid Access предоставляет онлайн-консультации с европейскими врачами, выписывающими таблетки для прерывания беременности женщинам, у которых её срок не превышает 10 недель. Таблетки отправляются по почте из одной из индийских аптек.

Напомним, постановление от 1973 года делало на федеральном уровне аборты законными: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине аборт.

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