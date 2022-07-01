Красноармейский район, , 18:18 — REGNUM В Челябинской области бывшую главу Русско-Теченского сельского поселения отдали под суд за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, преступление было совершено в 2019 году. Якобы гражданка незаконно предоставила своей знакомой квартиру в селе Русская Теча по договору социального найма, а затем это жильё было приватизировано.

Следователи утверждают, что собрали по делу все доказательства. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники полиции.