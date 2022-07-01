Москва, 1 июля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Указ Главы ДНР «Об утверждении Временного порядка аккредитации гуманитарных грузов в Донецкой Народной Республике» нуждается в разъяснениях. Об этом у себя в телеграм-канале написал известный ополченец и публицист Максим Фомин более известный под псевдонимом Владлен Татарский.

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Ополченец признался, что не понимает с какой целью в период активных боевых действий вводить бюрократические нормы, которые могут осложнить доставку необходимых бойцам ДНР и армии России предметов и оборудования.

«Например, подбили коптер, кто-то срочно может передать из Ростова новый. «Я вам ещё жгутов и кровеостанавливающих губок кину!» — говорит в трубку чей-то добрый голос. «От души, братуха!» — отвечаешь ты и… погнал искать лицензированного гуманитарщика, заявка которого будет рассматриваться комиссией? Потом он сообщит, когда у него пойдёт гумконвой и т.д.? Геморрой какой-то…», — написал Фомин в своем телеграм-канале.

По его мнению, сейчас наоборот следует разрешить ввозить в неограниченном количестве на территорию ДНР и ЛНР коптеры, каски, бронежилеты, рации, медицинские жгуты и другие предметы необходимые бойцам.