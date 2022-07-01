Варшава, , 18:18 — REGNUM Требование приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях выдвинули 1 июля министры 33 стран, сообщил журналистам глава польского минспорта Камиль Бортничук.

По его словам, спортивные чиновники таким образом выразили своё отношение к политике России в отношении Украины. В совместном заявлении сказано, что необходимо «приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях».

Кроме того, деятели потребовали «исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций». Но и это не всё: они настаивают на приостановке телевизионных трансляций международных спортивных мероприятий на территориях РФ и Белоруссии.

Отметим, что под этим антироссийским выпадом поставили свои подписи министры спорта 25 стран Евросоюза (отказались — Венгрия и Болгария). Остальные подписанты — министры спорта США, Британии, Канады, Японии, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи.

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