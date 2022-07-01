Париж, 1 июля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» подписал 22-летнего атакующего полузащитника «Порту» и сборной Португалии Витинью. Об этом 1 июля сообщили на официальном сайте парижского клуба.

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Сумма трансфера составила 41,5 миллиона евро. Соглашение Витиньи с «Пари Сен-Жермен» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

Вчера, 30 июня, португалец успешно прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с парижским клубом.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Витинья принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» договорился с главным тренером основной команды Маурицио Почеттино о досрочном расторжении контракта.