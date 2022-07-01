Марсель, Франция, , 18:12 — REGNUM Сегодня, 1 июля, французский футбольный клуб «Марсель» объявил о выкупе у лондонского «Арсенала» контракта 23-летнего центрального полузащитника сборной Франции Маттео Гендузи.

Маттео Гендузи Fars News Agency

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 25 миллионов евро. Соглашение Маттео Гендузи с «Марселью» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Маттео Гендузи, выступая за «Марсель» на правах аренды, принял участие в 38-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В рамках Лиги Конференций УЕФА на счету футболиста 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

Гендузи выступал за «Арсенал» с 11 июля 2018 года после перехода из «Лорьяна» за 8 миллионов евро.