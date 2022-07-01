Сан-Франциско, США, , 18:12 — REGNUM Сервис онлайн-трансляций Twitch внесёт существенные изменения в систему тегов, которые, по замыслу администрации платформы, позволят стримерам более точно позиционировать свой контент. Об этом 1 июля сообщает портал Eurogamer.

Twitch Gage Skidmore

Руководство сервиса рассказало о нововведениях в описании обновления. Оно, в частности, сообщило, что пользователи Twitch смогут создавать собственные теги. Кроме того, компания объявила, что увеличит их лимит до десяти и запустит автоматизированную систему модерации для предотвращения злоупотреблений.

Напомним, сейчас пользователи Twitch при создании трансляции могут выбрать только пять тегов из предложенного списка. В мае 2021 года платформа добавила 350 новых тегов, чтобы предоставить стримерам большую свободу выбора в том, что касается описаний трансляций.

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