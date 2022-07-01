Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Как сообщает издание Coluna Do Fla, 24-летний бразильский центральный полузащитник Вендел может покинуть санкт-петербургский «Зенит» и продолжить карьеру во «Фламенго».

Вендел (слева) Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, спортивный директор бразильского клуба уже провел беседу с представителями 24-летнего футболиста на предмет возможного перехода. Стоит отметить, что в конце июня Вендел вернулся в расположение «сине-бело-голубых» и начал подготовку к новому сезону.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Вендел принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

Вендел выступает за «Зенит» с 6 октября 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 19 миллионов евро.