Красногорск, 1 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. На территории лесного фонда Подмосковья введен высокий класс пожарной опасности. Об этом 1 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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В лесных массивах регионах введено ограничение на пребывание граждан, а также заезд транспортных средств. Планируется ввести усиленное патрулирование территорий.

«В связи с осложнением пожароопасной обстановки со 2 по 8 июля 2022 года мы ввели ограничение на пребывание граждан в лесах, расположенных на территории лесного фонда Мособласти. Также в леса ограничивается въезд транспортных средств. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели», — сообщил заместитель председателя регионального правительства Георгий Филимонов.