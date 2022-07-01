Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Водитель грузовика, в котором, будучи запертым, погиб 51 мигрант, предположительно, находился под воздействием наркотического вещества, когда его обнаружила полиция, сообщает 1 июля Reuters, ссылаясь на информацию из правоохранительных органов.

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Водитель Гомер Саморано, уроженец Техаса, прятался в зарослях возле брошенного грузовика, когда 27 июня его обнаружила полиция, согласно документам, поданным в федеральный суд. Всего погибли пятьдесят три мигранта.

Отметим, что это беспрецедентное количество смертей в истории контрабанды людей в США, согласно данным иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Сорокапятилетнему Самороно грозит пожизненный тюремный срок или смертная казнь, а также штраф до $250 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский телеканал News San Antonio заявил об обнаружении 20 тел погибших мигрантов в грузовике. Сам грузовой автомобиль с прицепом нашли на дороге, ведущей к шоссе. Отмечалось, что у нелегалов документов при себе не было.

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