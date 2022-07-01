Александр Полегенько,
1 июля 2022, 19:41 — REGNUM Уборка урожая ячменя началась на освобождённых территориях Запорожской области. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж Александра Полегенько из села Акимовка в Мелитопольском районе.
В поля вышла сельхозтехника, полученное зерно сразу отправляется на элеватор.
Работы по уборке зерновых в Мелитопольском районе начались ещё несколько дней назад. В 2022 году здесь планируют собрать около двух миллионов тонн зерновых.
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка зерновых в Мелитопольском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM