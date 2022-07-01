Москва, , 18:03 — REGNUM 24-летний опорный полузащитник сборной Чехии Алекс Крал воспользовался разрешением УЕФА и приостановил действие контракта с московским «Спартаком». Об этом 1 июля сообщила пресс-служба «красно-белых».

Алекс Крал Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошедшем сезон Алекс Крал, выступая за лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, принял участие в пяти матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в подписании Алекса Крала заинтересованы «Ред Булл Лейпциг», леверкузенский «Байер-04» и «Шальке-04».

Крал выступает за «Спартак» с 1 сентября 2019 года после перехода из пражской «Спарты» за 12 миллионов евро. Текущее соглашение хавбэка с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.