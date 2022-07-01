Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга решило скорректировать планы по внедрению новых автобусных маршрутов в преддверии финального этапа транспортной реформы. Распоряжение с новым перечнем маршрутов опубликовал городской комитет по транспорту.

Автобус в Петербурге t. me/patspb

Как отмечает издание «Деловой Петербург», согласно распоряжению, часть новых маршрутов, которые должны быть запущены 15 июля 2022 года вместе с третьим этапом новой модели транспортного обслуживания, получили приписку «временно прекращено движение». В реестре таких маршрутов насчитывается 66 от трёх разных перевозчиков.

Изменения коснулись и допустимого класса общественного транспорта. Теперь для подвижного состава допускается более низкий стандарт Евро-3, когда ранее был обязателен Евро-5. Это означает, что повышается допустимое содержание вредных веществ в выхлопных газах. Вместо новых автобусов у перевозчиков выйдет на линии старый транспорт. Вместо сжиженного природного газа — менее экологичный дизель в качестве топлива.

Отметим, что переход к газовому топливу — одна из ключевых целей транспортной реформы. Городские автобусы должны были стать экологичнее, однако в первый же день своего начала, 1 апреля 2022 года, транспортная реформа показала свою недостаточную проработанность. Имеющиеся заправки с газом не успевали обслуживать автобусы, в результате чего это привело к очередям на заправкам и, как следствие, к задержке городских маршрутов и скоплению людей на остановках.

Напомним, на заключительном этапе новой модели транспортного обслуживания, который начнется 15 июля, на линии должны были выйти еще 1244 новых автобуса, а коммерческий транспорт должен быть полностью заменен на социальный.

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