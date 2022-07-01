Вашингтон, 1 июля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Западное оружие на Украине рассыпано по всей территории, пишет 1 июля The Washington Post.

Джон Генри Дольф. Кошка играет с мышью

Проанализировав данные разных источников, в том числе украинских, авторы материала сообщили, что таким образом ВСУ стараются спрятать полученное от Запада оружие от ударов ВС РФ.

К тактике рассредоточения на Украине перешли в мае. Решение было принято из-за того, что многие склады были уничтожены российскими ударами.

Также при перевозке украинская сторона идёт на хитрости, оставляя пустыми некоторые вагоны при железнодорожной транспортировке. Аналогичная тактика применяется и при перевозке грузовиками.

Авторы материала высказывают мнение, согласно которому «напряжённая игра в кошки-мышки за сохранение Украиной западного оружия может определить следующий этап» спецоперации.