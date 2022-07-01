1 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:43 — REGNUM Решение Специализированного учреждения Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внести культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 1 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Борщ Brücke-Osteuropa

«Сойдёт за очередную перемогу», — считает пользователь EPL.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинцы отныне могут праздновать этот день, как полную победу над здравым смыслом.

«Когда никаких достижений больше нет, приходится вносить баланду со свёклой», — считает Алла П.

«От этого идиотского решения менее русским борщ не станет», — подметила Татьяна П.

Некоторые комментаторы отмечают, что представителям ЮНЕСКО, судя по всему, было абсолютно наплевать на историю появления борща, который существовал ещё до того, как на свет появился первый украинец.

«Мне вот интересно: а в ЮНЕСКО никого не смутило, что борщ появился тогда, когда Украину ещё даже не придумали?» — спрашивает Сергей Г.

«Борщ был всю жизнь борщом. Чаще всего его ассоциировали с Россией. Потому он издревле русский. Когда на Руси готовили борщ, ещё и слова-то такого «Украина» не существовало», — напоминает Ксюша Ф.

Часть людей полагает, что Россия даже и не собиралась бороться за национальную идентификацию борща, потому что это глупо.

«Борщ — это суп, а у супа нет национальности. Тот момент, когда украинцам нечем гордиться. Ну, хотя бы борщ пусть их заслугой будет. Мы не обеднеем. Только, к сожалению, до их мозга не доходит, что борщ может быть чей угодно. Всё зависит от ингредиентов, да и в какой стране его готовят», — указывает Александр Д.

«Если борщ начнут готовить африканцы в Африке, а часть ингредиентов заменят чем-то с местных огородов, то останется ли в этом борще украинская кровь?» — задаётся вопросом Макс Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что всё-таки в ЮНЕСКО сидят не дураки и за красивой формулировкой скрывается неприятная для украинцев правда — борщи могут быть разными.

«Вместо того, чтобы признать борщ украинским, ЮНЕСКО внесла в список своего наследия «культуру приготовления украинского борща». Это значит, что «украинский борщ» — лишь одна из разновидностей борща. Свидомых сейчас, наверное, бомбит, а в России только угорают над закомплексованными бедолагами и спокойно кушают борщ, хоть русский, хоть украинский», — отметил Rurik V.

Украинцы Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР

Нашлись и те, кто отмечают, что пока киевский режим старательно стирает с лица земли настоящую украинскую культуру, подменяя её пещерной, гражданам Украины приходится довольствоваться лишь гордостью за свой борщ.

«Всем плевать на это! Всему миру глубоко всё равно на какой-то там суп. Украинцы всё ещё копошатся в песочнице, пока большие дяди решают их судьбу. Печальная картина. А ведь когда-то эта страна подавала надежды. Экономика была, какая-никакая культура. Что от этого всего осталось? Борщ?» — интересуется Николай П.

Напомним, 1 июля на сайте специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры была опубликована информация, согласно которой культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.