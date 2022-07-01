Красногорск, , 17:56 — REGNUM С 1 июля в Подмосковье стартовал приём заявок на новую меру поддержки компаниям, которые работают по франшизе. Об этом 1 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подавшие заявку компании смогут претендовать на компенсацию части расходов. Речь идет покрытии за счет бюджета половины затрат на оплату аренды, коммунальных платежей, а также на покупку оборудования. На новую меру поддержки выделили 100 млн рублей.

«Открыть свое дело — это не только вложить деньги, но и разработать идею и торговую марку, изучить рынок, создать бизнес-план. Поэтому многих привлекает франчайзинг, благодаря которому можно быстро стартовать. Опыт показывает, что такая модель успешна и выживаемость предприятий высокая», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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