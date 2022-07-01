Красногорск, 1 июля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. С 1 июля в Подмосковье стартовал приём заявок на новую меру поддержки компаниям, которые работают по франшизе. Об этом 1 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Подавшие заявку компании смогут претендовать на компенсацию части расходов. Речь идет покрытии за счет бюджета половины затрат на оплату аренды, коммунальных платежей, а также на покупку оборудования. На новую меру поддержки выделили 100 млн рублей.

«Открыть свое дело — это не только вложить деньги, но и разработать идею и торговую марку, изучить рынок, создать бизнес-план. Поэтому многих привлекает франчайзинг, благодаря которому можно быстро стартовать. Опыт показывает, что такая модель успешна и выживаемость предприятий высокая», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.