Манчестер, Великобритания, 1 июля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. 29-летний немецкий экс-вратарь «Арминии» из Билефельда Штефан Ортега стал резервным голкипером «Манчестер Сити». Футболист пополнил состав «горожан» на правах свободного агента.

«Манчестер Сити»

Соглашение Штефана Ортеги с «Арминией» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 29-летнего немецкого голкипера в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Штефан Ортега принял участие в 33 матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых пропустил 53 мяча. «Арминия» по итогам 34 туров заняла предпоследнее семнадцатое место и вылетела во вторую Бундеслигу.