Энергодар, Украина, 1 июля 2022, 17:44 — REGNUM Запорожская АЭС в городе Энергодаре надёжно защищается, заявил 1 июля член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире «России 24».
Чиновник рассказал, что два энергоблока АЭС работают, вводить большую мощность пока невыгодно; ситуация спокойная, штатная.
Он добавил, что уровень радиации — в пределах нормы. Местная администрация и руководство АЭС готовы принять экспертов МАГАТЭ, но Киев их не пускает.
Напомним, Запорожская АЭС перешла под контроль ВС РФ в ходе спецоперации по денацификации в марте 2022 года.
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