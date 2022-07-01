Энергодар, Украина, 1 июля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Запорожская АЭС в городе Энергодаре надёжно защищается, заявил 1 июля член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире «России 24».

Запорожская АЭС

Чиновник рассказал, что два энергоблока АЭС работают, вводить большую мощность пока невыгодно; ситуация спокойная, штатная.

Владимир Рогов «Она под защитой российской армии, чтобы туда ничего не прилетело».

Он добавил, что уровень радиации — в пределах нормы. Местная администрация и руководство АЭС готовы принять экспертов МАГАТЭ, но Киев их не пускает.

Напомним, Запорожская АЭС перешла под контроль ВС РФ в ходе спецоперации по денацификации в марте 2022 года.