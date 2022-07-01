Анкара, , 17:44 — REGNUM Турция продолжит укреплять свои Вооруженные силы вплоть до их превращения в сильнейшие в мире, заявил 1 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Университете национальной обороны в Стамбуле.

Реджеп Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Турция уже вошла в число сильнейших военных держав.

«Успехи операций, проведенных за последние шесть лет, дают полное основание включать ВС Турции в число сильнейших армий мира. Мы продолжим укреплять армию вплоть до превращения её в самую сильную в мире. На пути дальнейшего развития Турции особое значение имеет рост потенциала сдерживания ВС Турции», — сказал Эрдоган.

«Турция и ее народ готовы к вкладу в победы в любых частях мира. Это мы продемонстрировали в Азербайджане и Ливии», — заявил он.