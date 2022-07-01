Улан-Батор, , 17:44 — REGNUM В Монголии 1 июля состоялась церемония открытия 35-й международной выставки «Ворота в Азию». Выставка стартовала в Русском Доме в Улан-Баторе.

Монголия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В мероприятии участвует более 50 монгольских и российских компаний. После двухлетнего перерыва из-за пандемии, российский бизнес представлен в Монголии делегациями четырех субъектов РФ: Бурятии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Среди 40 российских компаний — производители мебели, удобрений, продуктов пчеловодства, строительных материалов, сантехнического оборудования, пластиковых окон, фанеры, а также — организации работающие в сфере туризма.

В 2022 году выставке «Ворота в Азию» исполнилось 20 лет, за это время свои товары и услуги в Монголии представили более тысячи представителей малого и среднего бизнеса России.