Шарья, Костромская область, , 09:39 — REGNUM Сроки окончания благоустройства парка «Музей леса», названного «самым стильным» общественным пространством Костромской области, вновь переносятся. Об этом сообщает газета «Ветлужский край».

Так парк в Шарье должен выглядеть после благоустройства

Объект в Шарье планировали сдать к 1 июля 2022 года, однако рабочие подрядной организации «Фаворит» из Ярославля продолжают выполнять работы. На данный момент в парке благоустраивают спортплощадку, монтируют опоры для переходных мостов, местами перекладывают тротуарную плитку, убирают строительный мусор.

Напомним, проект парка стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Конкурс входит в национальный проект «Жилье и городская среда». На благоустройство парка выделили 100 млн рублей, 70% расходов профинансировал федеральный бюджет.

Сначала место отдыха приводила в порядок ярославская фирма «Авангард-Строй». Планировалось, что парк откроют в августе 2021 года, однако этого не случилось. Рабочие выполнили около 50% от запланированного объёма работ, смонтировав карусель, сцену, лестницы, спортивное оборудование, положить плитку. Из-за медлительности исполнителя в начале 2022 года контракт расторгли, подрядчика оштрафовали на 836 тысяч рублей.

Новый подрядчик также оштрафован на 386 тысяч рублей за просрочки в части исполнения этапов контракта, 250 из них он уже успел оплатить. На какой срок переносится завершение благоустройства, неизвестно. Связаться с директором парка Аллой Сазановой корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Благоустройство парка «Музей леса» в Шарье завершат летом

Читайте развитие сюжета: Продолжается благоустройство самого известного парка Костромы