Неаполь, Италия, 1 июля 2022, 17:37 — REGNUM 1 июля на официальном сайте итальянской Серии А сообщили, что 21-летний фланговый нападающий батумского «Динамо» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал игроком неаполитанского клуба «Наполи».

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
Анна Нэсси

Ранее сообщалось, что «Наполи» заплатил грузинскому клубу 10 миллионов евро за трансфер Кварацхелии. Футболист будет получать в неаполитанском клубе около 1 миллиона евро в год. Соглашение Кварацхелии с «Наполи» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия, выступая за казанский «Рубин», принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Футболист набрал 6 (2+4) очков по системе гол+пас. В составе сборной Грузии Кварацхелия отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в четырех матчах группового этапа Лиги Наций УЕФА.