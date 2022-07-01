Неаполь, Италия, 1 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. 1 июля на официальном сайте итальянской Серии А сообщили, что 21-летний фланговый нападающий батумского «Динамо» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал игроком неаполитанского клуба «Наполи».

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Ранее сообщалось, что «Наполи» заплатил грузинскому клубу 10 миллионов евро за трансфер Кварацхелии. Футболист будет получать в неаполитанском клубе около 1 миллиона евро в год. Соглашение Кварацхелии с «Наполи» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия, выступая за казанский «Рубин», принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Футболист набрал 6 (2+4) очков по системе гол+пас. В составе сборной Грузии Кварацхелия отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в четырех матчах группового этапа Лиги Наций УЕФА.