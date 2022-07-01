Нижний Новгород, 1 июля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Средняя номинальная заработная плата в Нижегородской области составляет около 44,1 тысячи рублей. Такие данные приводит Нижегородстат в докладе о социально-экономической ситуации в регионе.

40.мвд.рф Зарплата

За год этот показатель увеличился на 7,8% или на 3,9 тысячи рублей.

В то же время, реальная зарплата нижегородцев за этот период снизилась на 8,2% — покупательская способность населения региона упала из-за значительного роста цен на товары и услуги.

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