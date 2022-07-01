1 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что городской совет Львова запретил деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории города.

Мирослава Романенко, , 18:34 — REGNUM Городской совет Львова запретил деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории города. Об этом 30 июня сообщил автор инициативы, депутат от партии «Европейская солидарность» Юрий Ломага.

Неизвестный автор. Ад. 1501-1510

«Во Львове запрещена деятельность Московского патриархата! Такое решение сегодня мы приняли во время заседания сессии», — написал депутат на своей странице в одной из социальных сетей.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«А Польскую католическую разрешил?» — с сарказмом поинтересовался Serg.

«Готовятся к сплошному католичеству. Под поляками», — добавила Мягкова.

«Это нарушение их же конституции», — отметил один из комментирующих.

«Католическая теперь будет?» — также спросила Марина М.

«А где же ЕСПЧ? На кандидатов в ЕС эти суды не распространяются?» — недоумевает Е. К.

«Сатана там правит бал…» — пишет Владимир Р.

«В аду веры нет», — отреагировал Игорь М.

Сандро Боттичелли. Бездна Ада. 1480

«Так что, не переходят в греко-католики? Это ведь суть бандеровского движения изначально и была. Если так посмотреть, вся ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевики были из них. Не все понимают, с кем сшили центр и юго-восток [Украины]», — прокомментировал Frost.

«Львов — это уже Польша что ли?» — не понимает Юлия.

«Я в этом не сомневалась. Львов и УПЦ как горячо и холодно», — написал один из комментирующих.

«Православие, а именно православная система ценностей и православное мировоззрение, очень мешает западным глобалистам. Нападки на православие — это часть информационной и ментальной войны против всех восточных славян русских, украинцев, белорусов», — отметила Елена.

«Господи, какие же они дураки. От всего уже отреклись: и от памяти предков, и от веры. Но что-то не особо им это помогает», — добавила Инга.

«Возникает законный вопрос: и кто оккупанты?» — спросила Лейла.

«У нас заставляют отказываться от патриарха [Кирилла] и объединяться с раскольниками. Многие в церковь ходить перестали, потому что церковь стала раскольническая», — поделилась реалиями жизни на подконтрольной Киеву территории Злата В.

«Если вам мешает история, названия улиц, памятники, язык… Может, это не ваша земля?» — спросил Garik S.

«А что какой-то там городской совет имеет право вмешиваться в вопросы веры? Церковь же отделена от государства!» — отметила Татьяна С.

«УПЦ МП последнее время тоже ведёт себя непонятно и странно», — подчеркнул «Генерал-Губернатор».

«Городской совет Львова и областной совет Львовской области проголосовали за запрет в Украине канонической Украинской православной церкви. Но эта их писулька не действует ни на территории Львовской области, ни в любом другом уголке Украины до тех пор, пока за соответствующее решение не проголосует Верховная рада Украины. А Раде Зеленский еще не дал приказ голосовать за такой документ. Причин этому может быть несколько. Я, конечно, надеюсь, что это забота о миллионах украинских верующих, которые являются прихожанами канонической Украинской православной церкви. Хотя где Зеленский, а где забота. Ему незнакомо это слово в свете всех последних событий. А наиболее вероятный вариант — это то, что ни Великобритания, ни США такой приказ Зеленскому еще не отдали, потому что их этот вопрос на фоне всех остальных интересует меньше всего», — прокомментировал новость бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.