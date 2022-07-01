Вашингтон, 1 июля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Международный механизм COVAX, работу которого поддерживает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), доставил 1,55 миллиарда доз вакцины от COVID-19 в 146 стран, сообщает 1 июля Reuters.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech

Ранее в Ташкент по глобальной программе Covax было доставлено 2,1 млн доз американской вакцины от коронавируса компании Moderna.

Напомним, что Австралия пообещала выделить для COVAX 85 млн австралийских долларов ($63,3 млн) и направить в адрес программы не менее 10 млн доз вакцины против коронавируса для обеспечения к ним доступа развивающихся стран.