Москва, 1 июля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Агент 23-летнего центрального защитника московского ЦСКА и сборной Словени Яки Бийола Роберта Чибежа сообщил, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии по футболу.

ФК ЦСКА

«Предложение из Италии действительно есть, но пока ситуация далека от заключения сделки. Мы договорились, что во время выходных Яка сам все обдумает и клубы также обсудят. Но оформить сделку будет непросто», — цитирует Чибежа издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Яка Бийол принял участие в 28 турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитыми мячом и двумя результативными передачами. Также футболист получил одну желтую карточку.

Яка Бийол выступает за ЦСКА с 1 июля 2018 года после перехода из «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Словении, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.