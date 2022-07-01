Вашингтон, 1 июля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Энтузиасты выпустили модификацию (мод) ролевого вестерна Red Dead Redemption 2, которую можно назвать полноценным обновлением игры. Об этом 1 июля сообщает портал PCGamesN.

Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

Мод получил лаконичное название Law («Закон»), редакция издания отмечает, что его авторы по сути «заново изобрели» некоторые основные механики игры, тем самым предложив геймерам по-новому взглянуть на Red Dead Redemption 2. Скачать дополнение можно на соответствующей странице портала NexusMods, разработкой модификации занимается пользователь платформы SerjRozov.

Для справки: модификация, в частности, меняет реакцию стражей порядка Red Dead Redemption 2 на преступления, которые совершает игрок. Разработчику удалось привести её в зависимость от местности и степени тяжести проступка. Кроме того, в случае, если персонаж геймера не является зачинщиком драки, полицейские не будут его преследовать в случае, если он даст сдачи.