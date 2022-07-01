Тюмень, 1 июля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Тюменской области проводили в последний путь бессменного в течение шести созывов председателя регионального парламента Сергея Корепанова. Ушла из жизни целая эпоха тюменской политики. Что дальше? На этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM ответил политолог, бывший депутат Тюменской областной думы Александр Лобов.

Duma72.ru Сергей Корепанов

Эксперт считает спорным утверждение, что кандидатуру нового спикера Тюменской облдумы будут согласовывать губернаторы Большой Тюмени, или как ещё её принято называть «тюменской матрёшки». Хотя Тюменская областная дума и объединяет народных избранников трёх регионов — Тюменской области, Ямала и Югры — однако, по мнению Лобова, новым председателем межрегионального парламента должен быть представитель тюменского истеблишмента, с которым будет комфортно работать прежде всего тюменскому губернатору, в данном случае, Александру Моору.

«В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, как и в Ямало-Ненецком работают свои региональные думы со своими депутатами. Поэтому, полагаю, существующие договоренности, если они были, что именно ямальский представитель должен возглавлять Тюменскую областную думу уже устарели. Более того, в силу времени, неминуема грядет смена эпох. «Старые» и опытные кадры, которые в свое время сумели сохранить нашу страну от развала, к сожалению, не смогли или не захотели воспитать себе достойную смену. В Большой Тюменской области, как и во всей стране наблюдается серьезный профессиональный кадровый голод. А новые управленцы — победители различных конкурсов «Лидеры России» и прочих, больше похожи на роботов, как из пробирки, умеющих только исполнять волю федерального центра. Но этого мало. Принципиально важно регионам не бояться высказывать свое мнение по актуальным вопросам и вносить предложения, на что неоднократно обращал внимание председатель правительства России Михаил Мишустин», — обрисовал общую политическую картину Александр Лобов.

Если рассматривать претендентов на должность спикера Тюменской областной думы из пяти его заместителей, то представителей тюменского истеблишмента всего двое — Наталья Шевчик и Владимир Сысоев, отмечает эксперт. Оба политика пользуются авторитетом среди элит Тюменской области и за ее пределами.

У Владимира Сысоева обширный послужной список и большой опыт парламентской работы — от депутата думы Югры до Государственной думы РФ. А также несколько созывов работы в Тюменской областной думе, причём второй созыв подряд Сысоев является заместителем председателя регионального парламента и руководителем депутатской фракции. Вице-спикер трудился в правительствах Югры и Тюменской области, работал со всеми губернаторами «тюменской матрёшки» — Александром Филипенко, Сергеем Собяниным, Юрием Неёловым, Владимиром Якушевым, Натальей Комаровой, Дмитрием Кобылкиным и Дмитрием Артюховым, в том числе с нынешним губернатором Тюменской области Александром Моором, являясь его заместителем.

Ldpr.ru Владмир Сысоев

«Сысоев не понаслышке знаком с Югрой и Ямалом. С 2015 года входит в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Между тем, членство в ЛДПР, а не в партии власти может осложнить Сысоеву выдвижение его кандидатуры на высокий пост», — отметил эксперт.

У Натальи Шевчик, по мнению эксперта, за плечами серьёзный и солидный опыт работы в органах исполнительной власти Тюменской области. Она известный общественный деятель, имеющий высокие административные, организаторские и управленческие способности. Но при этом, за исключением нескольких месяцев, отсутствует опыт депутатской деятельности.

«Однако бизнес-интересы супруга, хоть и бывшего, крупного тюменского застройщика Владимира Шевчика могут сыграть не в пользу назначения Натальи Шевчик. Всё-таки бизнес любит тишину, а должность второго лица в регионе подразумевает публичность и полную открытость её обладателя», — поясняет Александр Лобов.

Третьим приемлемым для заинтересованных сторон кандидатом на должность спикера областной думы, по мнению эксперта, смог бы стать секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников.

Заксобрание ЯНАО Заместитель председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников

«Ситников — это политик, достаточно хорошо справляющийся со своими полномочиями, обладающий всеми необходимыми качествами и способностями для руководства Тюменской региональной думой», — считает эксперт.

Последнее слово, безусловно, будет за парламентариями, напоминает Александр Лобов.

«В любом случае, Большой Тюмени нужен мощный рывок вперед», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Корепанов скончался в Тюмени 28 июня 2022 года на 75-м году жизни от сердечной недостаточности. Прощание с выдающимся политическим деятелем Уральского федерального округа состоялось 30 июня. Проводить его в последний путь пришли тысячи людей.