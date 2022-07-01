Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Десятый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) посетили 3000 человек из 46 стран. Об итогах форума 1 июля сообщили в Telegram-канале Фонда «Росконгресс», который отвечал за проведение мероприятия.

X Петербургский международный Юридический форум Дарья Драй © ИА REGNUM

В числе гостей форума было более 20 высокопоставленных официальных лиц. Среди них министры юстиции, руководители ведущих организаций и объединений на международном уровне. ПМЮФ собрал и 16 представителей исполнительной и законодательной власти России, в том числе заместителя председателя Совета безопасности РФ, федеральных министров, главу Конституционного суда РФ и правоохранительных структур.

«Сегодня особенно актуальны вопросы международного права и результаты совместной работы всего отраслевого сообщества с целью формирования новых подходов к правовым основам современного многополярного мира», — заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.

Также в рамках форума участники заключили 19 соглашений и документов. Одним из них стал меморандум о взаимопонимании в пенитенциарной сфере между Федеральной службой исполнения наказаний РФ и Министерством внутренних дел ЛНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в «Экспофоруме» проходило международное мероприятие, кого можно было встретить, а также что обсуждали участники.

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