Москва, 1 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Законопроект о полномочиях региональных властей по организации обслуживания населения морским транспортом внесла в Госдуму Сахалинская областная Дума, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Алексей Лукашевич Дальний Восток, Сахалин

Парламентарии Сахалина обратили внимание на то, что законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация обслуживания населения морским транспортом будет исключена из компетенции органов власти субъекта РФ.

Следовательно, субсидирование межмуниципальных морских перевозок из бюджета региона будет лишено правовых оснований. Между тем Сахалинская область является единственным субъектом РФ, полностью расположенным на островах, уникальность его географического положения предопределяет ведущую роль морских перевозок для обеспечения надежных транспортных связей между муниципальными образованиями области.

Принимая во внимание ежегодный рост количества перевезенных пассажиров и грузов, а также социальную значимость перевозок по внутриобластным маршрутам, организация стабильного транспортного обслуживания населения не представляется возможной без государственного регулирования тарифов и субсидирования межмуниципальных пассажирских морских перевозок, выполняемых по регулируемым тарифам, указали депутаты. Следовательно, органам государственной власти субъектов РФ необходимо предоставить полномочия по организации обслуживания населения морским транспортом, настаивают они.

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