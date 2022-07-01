Лондон, , 17:28 — REGNUM 1 июля лондонский «Тоттенхэм» объявил о трансфере 25-летнего нападающего «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисона. Об этом сообщили на официальном сайте «шпор».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Сумма трансфера составила 58 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 48 миллионов евро. Соглашение Ришарлисона с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Ришарлисон принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячам, из которых три — с пенальти, и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в подписании Ришарлисона также были заинтересованы мадридский «Реал», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».