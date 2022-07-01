Вашингтон, 1 июля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В США растет число случаев вандализма со стороны сторонников абортов после того, как Верховный суд отменил постановление от 1973 года, которое делало операции по прерыванию беременности законными на федеральном уровне. Об этом 1 июля сообщает Reuters.

Brady Hsu Вандал

В начале этой недели неизвестный мужчина совершил поджог перед офисом штаб-квартиры Республиканской партии в Канзасе, а затем камнем разбил стеклянную дверь.

Помимо этого два отдельных инцидента произошли в Канзасе.

«Я думаю, что мы все чаще и чаще наблюдаем подобные случаи вандализма и насилия. От этого страдают наши про-лайф организации по всей стране», — рассказал Шеннон Пэлс, исполнительный директор Республиканской партии Канзаса.

Напомним, отмена постановления от 1973 Верховным судом не запрещает аборты как таковые. Своим решением суд предоставил данный вопрос на рассмотрение штатов. Теперь каждый штат может принимать свои собственные законы касательно абортов.