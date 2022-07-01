Лондон, , 17:25 — REGNUM Решение британского министра внутренних дел Прити Пател экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, обжаловано 1 июля, передаёт ВВС.

Джулиан Ассанж Ministerio de Cultura de la Nación Argentina

Отмечается, что защита Ассанжа подала апелляцию в Высокий суд Лондона. Обжаловано решение лондонского руководства было в последний день из возможных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня Пател объявила, что Ассанж будет выслан в США, где его, с большой долей вероятности, посадят в тюрьму (на 175 лет).

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