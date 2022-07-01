Москва, 1 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийский регион получит перспективу превращения в арену военного противостояния, заявил 1 июля замглавы МИД РФ Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Instagram.com/_tenterra_ «Ржавчина» на Балтике

Он отметил, что в таком случае на границе с Финляндией придётся размещать войска.

«Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, НАТО начнёт говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо «защищать» 1300 километров, поэтому там надо размещать войска и так далее», — сказал Грушко.

«Это будет самым серьёзным образом ухудшать военную обстановку и в регионе Балтийского моря, которое в результате натовского расширения, военного освоения территорий новых членов, из самого спокойного в военном отношении региона Европы, будет превращена, в арену, ну если не военной конфронтации, то точно военного соперничества», — заключил замглавы МИД РФ.