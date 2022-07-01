Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Известная исполнительница Тейлор Свифт и актёр Джо Элвин помолвлены. Об этом написал портал Capital 1 июля.

Тейлор Свифт Jana Zills

Как сообщил источник, официально пара о желании пожениться не заявляла, однако возлюбленные уведомили о предстоящей свадьбе своё окружение. Ожидается, что торжество пройдёт в закрытом формате, куда не попадут представители СМИ.

Напомним, Тейлор Свифт и Джо Элвин встречаются с 2016 года. Примечательно, что за весь период отношений пара практически не появлялась вместе на публичных мероприятиях.

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