Якутск, , 20:27 — REGNUM Пропавший 21 июня в Якутии обнаружили. Двое членов экипажа погибли, один выжил.

Обломки самолета Unsplash

«Сегодня в Кобяйском районе обнаружен самолет АН-2, пропавший 21 июня. На месте обнаружены тела двух человек. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал в своём Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Выживший пассажир провёл в лесу десять дней. Мужчину доставили в больницу, где ему оказывают помощь.

«Туман был, молоко совсем, ничего не видно. Наверх набрал, а там уже удар был. Оттуда уже не помню. Очнулся и на улицу выскочил через дверь. Озеро увидел, когда спускался, потом домики, и я пошёл к домикам. Дошел еле-еле. Два дня там ходил. Там, это у рыбака доширак был. Я штук 10 съел. Я там флажки наставил, длинные палки. И там махал, когда слышал шум вертолёта. От удара с левой стороны гематомы на голове, рёбра болят», — рассказал выживший пассажир.

Ранее ИA REGNUM сообщало, что благодаря расширению зоны поисков на склоне горы в Кобяйском районе удалось найти разбившийся самолёт и тела погибших членов экипажа.

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