Токио, , 17:12 — REGNUM Nintendo добавила в каталог сервиса подписки Switch Online ещё несколько классических игр, которые вышли на консоли SEGA Mega Drive (Sega Genesis) в 90-х годах XX века. Об этом 1 июля сообщает портал Eurogamer.

Игровая приставка Sega Mega Drive Marco Verch

Подписчики Switch Online получили доступ к таким играм, как Comix Zone, Mega Man: The Wily Wars, Target Earth и Zero Wing. Nintendo выложила в Сеть анонсирующий трейлер, в котором показала игровой процесс.

Напомним, Comix Zone вышла в 1995 году, Mega Man: The Wily Wars — в 1994-м, а Target Earth — в 1990-м. Самой старой из этих игр является Zero Wing, изначально она вышла на аркадных автоматах в 1989 году, релиз на SEGA Mega Drive состоялся 31 мая 1991-го.

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