Саратов, 1 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Саратовской области 2 июля местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). По прогнозам, усилится ветер, в отдельных районах пройдут сильные дожди с градом, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Кизенков Константин Саратов

В субботу, 2 июля, местами по Саратовской области ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 20 м/с, гроза, при грозах шквалистое усиление ветра до 23 м/с. В отдельных районах области возможны сильные дожди (15-49 мм), град. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем потеплеет до +22 °C.

Дождь, в отдельный районах сильный, возможен в ночь на воскресенье, 3 июля. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем — не выше +27 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на Алтае до 4 июля местами ожидается высокий (4 класс) горимости.

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