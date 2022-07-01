Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Завод по переработке нефти ExxonMobil во Франции приостановит работу в связи со стачкой, сообщает 1 июля S& P Global Commodity Insights.

Exxon Mobil exxonmobil.com

Решение остановить работу завода намерены принять американские владельцы. Предприятие находится в коммуне Фос-сюр-Мер. Американцы пояснили, что французы, работающие на заводе, обеспокоены «покупательной способностью».

Но руководство не готово сразу поднять зарплату, так что решение этого вопроса отложено на несколько месяцев, тем более что запросов было много. Американские владельцы решили объявить «форс-мажорные обстоятельства для некоторых видов продукции».

Напомним, забастовка работников завода началась три дня назад — 28 июня.

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