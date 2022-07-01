Сыктывкар, , 17:04 — REGNUM За четыре месяца 2022 года в Коми размер номинальной зарплаты составил около 64 тысяч рублей. Это на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в реальном исчислении (с учетом инфляции) ее размер сократился на 1,4%, сообщает Комистат.

Кошелек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным организации, больше всего в Коми зарабатывают работники предприятий, занятых добычей полезных ископаемых — в среднем 116 тысяч рублей. Самые низкие доходы — у представителей розничной торговли (35 тысяч рублей) и общепита (около 34 тысяч рублей в месяц).

Как сообщало ИА REGNUM, реальные заработные платы продолжат падение.