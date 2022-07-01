Мадрид, 1 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден готов поддержать идею отмены филибастера, чтобы, вопреки влиянию республиканцев в Конгрессе, демократы смогли защитить права женщин на аборт на национальном уровне, сообщает 1 июля Reuters.

Джо Байден

С таким заявление Байден выступил во время пресс-конференции на саммите НАТО в Испании. При этом изначально, когда президент только пришел в Белый дом в 2021 году, он отстаивал идею сохранения филибастера.

Во время саммита репортеры спросили Байдена, что он может сделать для обеспечения доступа к абортам на национальном уровне после того, как Верховный суд постановил, что этим вопросом могут заниматься органы власти местных штатов.

«Самое главное, что мы должны сделать, это дать понять, насколько возмутительным было это решение. Я считаю, что мы должны кодифицировать «Роу против Уэйда», превратив это в закон», — отметил президент.

Напомним, после того как Верховный суд отменил постановление от 1973 года, которое делало на федеральном уровне аборты законными, Байден раскритиковал консервативно настроенных судей, но добавил, что в арсенале Белого дома находится слишком мало инструментов для того, чтобы исполнительным указом защитить репродуктивные права женщин.

После этого некоторые демократы предложили президенту расширить состав Верховного суда, изменить правила филибастера, построить больше клиник для абортов на федеральных землях, объявить чрезвычайное положение и многое другое.

Более 30 демократов в Сенате призвали Байдена «дать отпор» и предпринять «смелые действия» для «национального ответа» суду.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена постановления от 1973 Верховным судом не запрещает аборты как таковые. Своим решением суд предоставил этот вопрос на рассмотрение штатов. Теперь каждый штат может принимать свои собственные законы относительно абортов.

Поясним, что для принятия существенных законов в США требуется не менее 60 голосов сенаторов. Таким образом, возникло явление филибастера, когда «ничью» не может превратить в чью-то победу голос, например, вице-президента страны.