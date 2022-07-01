Москва, , 17:03 — REGNUM Военный альянс НАТО, объявив действия Китая не соответствующим своим интересам, фактически поставил под сомнение право Пекина на независимую политику и развитие, заявил 1 июля замглавы МИД РФ Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, этим заявлением блок НАТО сделал разворот в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Это не только разворот НАТО в Тихоокеанский регион, выход за рамки первоначального мандата, потому что альянс все-таки занимается поддержанием безопасности в Североатлантическом регионе. И первый вопрос, который следовало бы задать людям, которые писали эти формулировки: в каком регионе Китай угрожает натовским интересам», — сказал Грушко.

Он подчеркнул, что НАТО «по сути дела ставит под сомнение» право Китая развиваться на независимое будущее.

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