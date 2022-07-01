Рязань, 1 июля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Рязанской области для отдыхающих 31 пляж открыт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://62.mchs.gov.ru Сельский пляж

Все места для купания безопасны, оборудованы средствами спасения, на них организовано дежурство спасателей и медицинских работников. В Рязани открыты пять пляжей.

Всего в 2022 году на учёте спасателей состоит 36 пляжей, которые будут функционировать в этом купальном сезоне.