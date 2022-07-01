Санкт-Петербург, 1 июля 2022, 17:05 — REGNUM Вратарь сборной России по хоккею, серебряный призер призёром Олимпиады в Пекине в составе сборной России Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге. Об этом 1 июля сообщает издание «Спорт-экспресс».
По предварительным данным, хоккеиста Федотова задержали сотрудники военкомата. Пока точная причина задержания неизвестна, но предполагается, что речь может идти об уклонении от призыва на срочную воинскую службу.
Отметим, что 25-летний Иван Федотов также играет за американский клуб «Филадельфия Флайерз». Ранее он в составе московского ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. В апреле 2022 года Иван Федотов был признан лучшим вратарём по итогам полуфинальных серий плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).